Servizio civile universale. Prosegue reclutamento presso Uici

La sezione di Ragusa dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti ha rilasciato un video sui propri canali social per promuovere il reclutamento al servizio civile universale. La domanda può essere inoltrata al link https://domandaonline.serviziocivile.it/, utilizzando lo Spid, se si ha dai 18 ai 29 anni non compiuti. Sono 14 i posti disponibili per dare una mano all’Uici con la possibilità di svolgere il servizio a Ragusa, a Modica oppure a Comiso. Le istanze vanno compilate e inviate entro le ore 14 del 15 febbraio 2024. “E’ l’occasione per la nostra associazione e per i potenziali volontari – spiegano dall’Uici – di dare una mano alle persone con disabilità visiva in provincia di Ragusa”. Nel video, le testimonianze di alcuni volontari, come quella di Eleonora da Ragusa: “Portare avanti il percorso del servizio civile è una esperienza davvero straordinaria perché ti permette di intrattenere relazioni con realtà che difficilmente riusciresti a conoscere. Una esperienza che consiglio vivamente a tutti di compiere”. Anche Sofia da Comiso spiega: “Sì, è vero. E’ una esperienza che arricchisce molto a livello emotivo. Sono stato davvero contenta di averla potuta iniziare”. E Paola da Modica aggiunge: “L’attività legata a questo servizio si è rivelata molto stimolante. Consiglio a tutti di inoltrare la domanda per partecipare alle selezioni. Vi ricordo che, per effettuarla, è necessario dotarsi di Spid”.

