Si avvicina la riforma delle province in Sicilia

La riforma delle province in Sicilia viaggia verso il si e si tratta già sulla data delle elezioni. L’obiettivo è arrivare all’approvazione entro pochi giorni per accorpare il voto alle Europee di giugno 2024. C’è chi fa già i calcoli suoi guadagni di coloro che faranno parte dell’organismo politico-amministrativo. In particolare i futuri presidenti delle Città metropolitane di Palermo e Catania avranno uno stipendio di 6.972 euro lordi al mese. Quello di Messina guadagnerà 5.784. Tutti gli altri non supereranno i 5 mila euro. A 24 ore dall’inizio delle votazioni della riforma che reintrodurrà in Sicilia l’elezione diretta nelle Province, ridando vita agli enti nella versione tradizionale, è il nodo compensi a tenere banco all’Ars. Perché la vulgata parlamentare da mesi indicava un’equiparazione fra lo stipendio dei sindaci capoluogo e quello dei presidenti della Provincia. «Operazione al momento impossibile – ha spiegato ieri il presidente della commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate – perché non c’è la copertura finanziaria». Le buste paga dei primi cittadini sono state aumentate, e di molto, appena un anno fa. E adesso, almeno nel caso delle grandi città, sfiorano il compenso del presidente della Regione (circa 14 mila euro lordi al mese).

