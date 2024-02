Monterosso Almo, finanziati i lavori per l’ex auditorium

“È stato emesso questa mattina dalla direzione generale dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali il decreto di finanziamento per 226mila euro da destinare ai lavori di ristrutturazione, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche della Sala Teatrale ex Auditorium del Comune di Monterosso Almo”. Ne dà notizia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico che aggiunge: “Si tratta di somme a valere sul POC Sicilia 2014/2020 che rischiavano di perdersi. In particolare lo stanziamento che arriverà al Comune di Monterosso Almo fa riferimento a un’ulteriore suddivisione dei fondi disponibili, quelli relativi all’azione 4.2.3 del POC 2014/2020 destinata a “Misure di potenziamento e rilancio dell’offerta culturale-Interventi rivolti ai Teatri pubblici regionali per investimenti strutturali volti al miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro e per l’accesso al pubblico oltre che a investimenti per l’efficientamento energetico e la dotazione strumentale per l’esercizio dell’attività culturale”.

“Grazie alla fattiva collaborazione, in alcune circostanze quasi quotidiana, del vice sindaco Concetta Giaquinta, con il supporto del sindaco Salvatore Pagano – conclude Dipasquale – è stato possibile seguire l’intero iter e superare i momenti di difficoltà che ci sono stati fino ad arrivare al decreto odierno”.

