Chiusa al traffico la circonvallazione di Pozzallo SP 66

Chiude finalmente la circonvallazione di Pozzallo. A comunicarlo il Sindaco Roberto Ammatuna: A partire dalle ore 10:00 di lunedì 12 febbraio 2024 verrà interdetta al traffico la Circonvallazione della zona industriale, tratto compreso dalla rampa Pozzallo centro fino all’intersezione con la SP 46 (Ispica-Pozzallo). Il blocco al traffico a tutte le categorie dei veicoli si rende necessario per le precarie condizioni in cui versa l’importante arteria stradale che necessita di rilevanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La struttura fu consegnata in proprietà e in gestione al Comune di Pozzallo in data 14 febbraio 2020 in applicazione della scellerata L. R. N^8/2012,art.19 comma 2 lettera f), modificato dall’art. 10,comma 1 lett. c) e b) della L. R. N^10/2018. Nel verbale di consegna c’era testualmente scritto che “su parte della viabilità oggi oggetto di consegna saranno effettuati interventi di manutenzione da parte dell’Irsap con i progetti finanziati dalla Regione Sicilia”. Naturalmente da allora a tutt’oggi, nessun finanziamento e di conseguenza nessun lavoro è stato eseguito e tutto l’onere finanziario ed economico è ricaduto sul Comune di Pozzallo che dovrebbe provvedere alla manutenzione di una grande arteria stradale sicuramente ad una gestione provinciale, se non addirittura statale. Si spera che il Libero Consorzio o l’ ANAS si prendano in carico al più presto la grande struttura, che rappresenta una via di collegamento importantissima per il Porto e la Zona Industriale Modica-Pozzallo.

