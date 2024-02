Comibleo Ragusa. Tornano i vandali al Giardino ibleo

“In maniera inverosimile, durante la notte, il Giardino ibleo è meta di scorribande di giovinastri che scavalcano la recinzione e arrecano seri danni alle infrastrutture della villa e, in particolare, alla balaustra di affaccio sulle vallate San Leonardo e del fiume Irminio”. Lo denunciano i componenti del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che mette in luce come la suddetta balaustra “sia stata fatta oggetto di grave atto di vandalismo, con taglio di parte del pilastrino di contenimento, abbattimento di colonnine, totale distacco delle altre colonnine e del sovrastante cordolo di appoggio che si presenta fessurato e instabile”. “Considerato che i danni arrecati possono essere causa di gravi incidenti ai visitatori e in particolare ai bambini che, involontariamente, non accorgendosi della precarietà, si appoggiano sulla balaustra – spiegano ancora da Comibleo – si ritiene urgente disporre la messa in sicurezza della balaustra danneggiata, mediante idonea recinzione, oltre all’attivazione delle telecamere di sicurezza”.

