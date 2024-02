Vittoria. Rapina alla Banca Monte dei Paschi. Uno patteggia

Un patteggiamento, tre rinvii a giudizio ed un’assoluzione. E’ l’esito del processo per gli imputati dell’operazione di polizia denominata “Time Lock”, relativa alla rapina ai danni della Banca Monte dei Paschi di Siena di Vittoria del 26 novembre 2021. La condanna comminata è stata pari 5 anni di reclusione, l’assoluzione è stata decisa per la vecchia insufficienza di prove. Il processo penale rigaurda tre vittoriesi arrestati nell’ambito dell’operazione . A due imputati minori era stato imposto l’obbligo di dimora a Comiso e Catania. I tre vittoriesi sono accusati, in concorso con altre persone, della rapina. Si tratta di un uomo di 53 anni, uno di 43 anni, entrambi difesi dall’avvocato Matteo Anzalone, e di un quarantacinquenne, assistito dall’avvocato Santino Garufi. Ai tre viene contestato anche il reato di ricettazione dei due scooter utilizzati per la fuga dopo la rapina, ovvero un motociclo Honda Sh rubato a Tremestieri Etneo la notte tra il 2 e 3 novembre di tre anni fa, ed un motociclo Yamaha rubato a Vittoria il giorno prima del colpo.

