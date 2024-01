Pozzallo. Nasce il “Parco della Civiltà”, a difesa degli animali

Nasce ufficialmente il “Parco della Civiltà”, l’associazione animalista che ha sede a Pozzallo e raggruppa un numero di iscritti dediti alla cura e alla salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe. Presidente dell’associazione è Antonio Cicciarella, per tutti Ignazio, il quale ha presentato a RadioRtm gli obiettivi che l’associazione si prefigge di raggiungere in tempi brevi.

“Sono molto contento – dice Cicciarella – dell’iniziativa per due motivi: era da molto tempo che ci lavoravo e finalmente anche la città di Pozzallo avrà un’associazione dedita alla difesa degli animali. L’obiettivo è coinvolgere e formare i cittadini, dare assistenza agli esemplari in difficoltà, ma anche contrastare le attività di abbandono, ad oggi assai diffuse sul nostro territorio”.

L’associazione salverà qualsiasi animale si trovi in difficoltà, compresi cani, gatti, conigli, criceti, cavie e molti altri. Gli animali verranno recuperati da situazioni di abbandono, maltrattamento o sfruttamento, e verranno curati e riabilitati prima di essere affidati a nuove famiglie. Per fare tutto ciò, Cicciarella e gli altri volontari stanno pensando di realizzare un rifugio per animali appena fuori il perimetro la città di Pozzallo, lontano dal centro abitato ma facilmente raggiungibile se si è in possesso di un automezzo.

L’associazione svolge la sua attività grazie al lavoro di volontari che dedicano il loro tempo e le loro risorse per aiutare gli animali in difficoltà. Inoltre, sarà presto avviata una sottoscrizione per aiutare gli animali in difficoltà. “Sarà importante l’appoggio dei cittadini – aggiunge Cicciarella – Assieme all’amministrazione comunale discutiamo di combattere il randagismo, problema che interessa l’intera provincia di Ragusa. Infine, punteremo molto sulle adozioni, e per tale motivo invito coloro che fossero interessati a mettere “like” sulla nostra pagina Facebook”.

