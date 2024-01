Andimoda Pallamano Ragusa fa suo il derby con Agriblu Scicli

L’Andimoda Pallamano Ragusa fa suo il derby di Serie B giocatosi a Scicli contro l’Agriblu. Dopo che il primo tempo si era concluso con il punteggio di 9-14 per il sette ragusano, nella ripresa il vantaggio è addirittura cresciuto sino a che il tabellone non ha segnato lo score conclusivo di 27-34. Gli iblei, sin dalle prime battute, hanno dettato il proprio ritmo macinando goal su goal e lasciando poco spazio ai cugini sciclitani che risultavano parecchio macchinosi in fase offensiva. La partita, alla vigilia, si presentava molto delicata e insidiosa, vista anche l’assenza del tecnico Salvatore Russo per motivi personali. Infatti, come già successo contro il Siracusa, ha tenuto le redini della squadra il tecnico Adamo Giummarra gestendo al meglio la situazione. “Anche se gli errori non sono mancati – spiegano dall’Andimoda – questa volta siamo stati più cinici e costanti dall’inizio alla fine. Infatti, c’è stato spazio per fare ruotare tutta la panchina e fare divertire anche i più piccoli. Da segnalare le 9 reti ciascuno di Gabriele Giummarra e Marco Ottaviano oltre alle 6 reti di Daniele Buffolino. Inoltre, è arrivato il primo goal in Serie B di Marco Barone, ragazzo di 15 anni che ha avviato da poco tempo la propria esperienza in questa disciplina”. Gabriele Giummarra si conferma, ad oggi, capocannoniere del torneo con i suoi 107 goal complessivi. Il fine settimana è stato caratterizzato anche dal derby che l’Andimoda under 15 ha sostenuto con lo Scicli Social Club. Nonostante il netto miglioramento di tutto l’organico, guidato dall’allenatore Giummarra, il gruppo ha ceduto il passo ai cugini sciclitani che si sono imposti con un risultato che non ammette repliche, 36 a 17, dopo che il primo tempo si era concluso con il punteggio di 14 a 10 per i padroni di casa. In campo anche l’Under 13 che ha vinto la prima partita nei confronti dell’Albatro Siracusa con il punteggio di 15-6 e perso la seconda con il punteggio di 17-21. “Così come per il turno di andata del primo concentramento – sottolineano dalla società ragusana – vogliamo, ancora una volta, ringraziare la società Albatro Siracusa per la grande sportività dimostrata”.

