Cerimonia di investitura 2024 per l’unità dei cristiani

Nella Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, che dal 1968 si celebra nel periodo dal 19 al 25 gennaio in tutta Europa, hanno avuto luogo presso il Gran Baliato di Sicilia i solenni riti per l’investitura dei nuovi membri dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, ai quali ha partecipato pure una delegazione del Gran Priorato di Slovacchia guidata dal Gran Priore Chev. Capt. Mgr. Ing. Stanislav Holák, PhD, GCLJ-J, e composta da dall’Ing. Andrej Kylján, CLJ, Dr. Miroslav Králik, OLJ, Ing. Rudolf Králik, CLJ, e Milan Čajajda, OLJ.

Come nuovi membri di spicco del Gran Baliato di Sicilia sono stati ammessi l’arcivescovo anglicano Ian Ernest, rappresentante dell’arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede, e l’arcivescovo Antonii, Metropolita per l’Europa Centrale ed Occidentale del Patriarcato Ortodosso di Bulgaria.

Gli incontri più importanti in Sicilia sono stati con l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, con il Prof. Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo e con il Prof. Gabriele Carapezza Figlia Capo Dipartimento dell’Università LUMSA di Palermo, ed ancora con il Prof. Roberto Lagala, Sindaco di Palermo, e con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

La sera del sabato 20 gennaio 2024, presso la Basilica Cattedrale di Monreale ha avuto luogo la Veglia di preghiera per l’Unità dei cristiani e per le investiture dei nuovi membri, alla presenza dei rappresentanti di diverse confessioni cristiane.

Domenica 21 gennaio 2024, poi, presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore è stato celebrato il solenne pontificale presieduto dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine l’arcivescovo Michele Pennisi e concelebrato dal Cappellano Maggiore del Gran Baliato l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi e dal Preside della Facoltà Teologica di Sicilia Rev. Prof. Vito Impellizzeri, assistiti dal Diacono Dionisio Catarinicchia.

Hanno ricevuto l’investitura, oltre agli arcivescovi Ian ed Antonii, Padre Giovanni La Rosa, parroco anglicano di Randazzo, il Diacono Dionisio Catarinicchia, Responsabile dell’Ufficio per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso della Diocesi di Monreale, il Dr. Giovanni Imburgia, Medico, ed il Dr. Luigi Zancla, Presidente della SAMO Onlus (Società Assistenza Malato Oncologico).

Nel corso della cerimonia diversi membri dell’Ordine hanno, poi, ricevuto la promozione al grado superiore e, in particolare, Il Dr. Giuseppe Canzone, Presidente della San Lazzaro ONLUS che porta avanti il progetto “Sanità Solidale” è stato elevato a Cavaliere Commendatore, unitamente ad altri tre membri del Consiglio di Governo del Gran Baliato.

E’ stata, poi, conferita la croce ed il titolo di Compagno di merito al Maestro Emanuele Di Bella, Direttore del Coso di Santa Cecilia che da anni, ormai, accompagna tutte le solenni cerimonie del Gran Baliato.

La cerimonia si è chiusa con la benedizione da parte del Metropolita Antonii della nuova icona di San Lazzaro che è stata, poi, esposta alla pubblica venerazione, e con la consegna, ai due arcivescovi, di due croci sacerdotali “Meskel”, della metà del secolo scorso, pezzi unici realizzate col metodo della cera persa, provenienti da Lalibela ed Aksum, in lega d’argento, rame e nichel, croci che i sacerdoti copti utilizzano per benedire i fedeli.

Grazie alla pluriennale e fruttuosa attività pubblica tra i bulgari ortodossi in Sicilia e Calabria, guidati per oltre 25 anni dal Rev.mo Prof. Ivan Ivanov, il 21 gennaio di quest’anno con benedizione di Sua Ecc.za Mons. Gualtiero Isacchi e di Sua Emminenza Metropolita Antonii, è stato ufficialmente concesso la possibilità la chiesa medievale del Sacro Cuore di Gesù, la Sede principale dell’Ordine, possa essere in utilizzo per scopi e necessità pastorali e liturgici da parte della Missione “Santo Re Boris I Michele Battista” della Chiesa Ortodossa Bulgara – Patriarcato di Bulgaria.

In occasione del 10° anniversario dell’intronizzazione canonica di Metropolita Antonii di Bulgaria, come arcipastore dei bulgari in Europa, nonché grazie alle sue riuscite attività missionarie e sociali, è stato introdotto come membro dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme è stato concesso il grado di Commendatore ecclesiastico.

A Roma, tradizionalmente il 25 gennaio, il Pontificio Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani invita tutti i rappresentanti delle confessioni cristiane ai Vespri solenni presieduti personalmente da Papa Francesco, alla presenza degli alti chierici della Chiesa ortodossa, guidati da Sua Eminenza Metropolita Policarpo del Patriarcato di Costantinopoli, della Chiesa anglicana, guidata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby, nonché di tutti i Patriarcati e Arcidiocesi orientali.

Quest’anno per la prima volta in questo evento significativo per i cristiani ha partecipato anche Sua Eminenza il Metropolita Antonii, alla guida della delegazione nella persona di Rev.mo Prof. Ivan Ivanov, i delegati della Diocesi Ortodossa Bulgara in Europa Occidentale e Centrale, gli amministratori della Comunità ortodossa bulgara di Roma e gli stimati ospiti. Il metropolita Antonii ha incontrato personalmente Papa Francesco e importanti prelati della Santa Sede, grazie ai quali la Diocesi Ortodossa di Bulgaria in Europa può utilizzare i templi e la proprietà cattoliche per la realizzazione di attività liturgiche e pastorali, come principale missione tra i bulgari ortodossi all’estero.

Salva