Quattro viali Giardino Ibleo intitolati a illustri giornalisti

Lunedì 5 febbraio alle ore 10.30 si terrà la cerimonia di intitolazione di quattro viali all’interno del Giardino Ibleo a Oriana Fallaci, Indro Montanelli, Giampaolo Pansa ed Enzo Biagi, giornalisti che, afferma l’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono promotore dell’iniziativa, “si sono distinti nella loro vita professionale, per libertà, coraggio, ricerca della verità”.

Nella sua proposta l’assessore Iacono sottolinea la funzione sociale dell’informazione;

“L’informazione che ricerca la verità ed offre verità. L’informazione libera dal potere. L’informazione capace di informare su ogni sfera delle intersezioni della vita, nei rapporti tra politica, informazione, economia, cultura; i mondi vitali delle società.

L’informazione è capace di condizionare le opinioni pubbliche, l’informazione è potere, tanto che Orson Welles nel 1941 la definì “Quarto potere”. Non è facile per chi fa informazione mantenere un profilo umano e professionale che sia eticamente e deontologicamente corretto ed onesto. Non è facile e non è molto diffuso riuscire a fare informa zione nella libertà, con la libertà, per la libertà”.

Salva