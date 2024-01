Termosifone scoppia a scuola. Bambina di Vittoria ustionata

Si rompe un termosifone, con fuoriuscita di acqua bollente, e una bambina viene colpita dal getto d’acqua calda, ustionandosi parte del corpo. É successo stamani presso la scuola “Rodari” di Vittoria. Sembra che la bambina si trovasse di spalle al termosifone. A essere interessati dalle bruciature glutei, schiena e gambe. La superficie interessata è pari al 15% del corpo.

Il personale scolastico, con in testa la maestra, è prontamente intervenuto per aiutare l’alunna. Trasportata al Guzzardi di Vittoria, la minorenne sfortunata è stata successivamente trasferita all’ospedale catanese di Cannizzaro, reparto Grandi Ustioni. Prognosi riservata per diversi giorni.