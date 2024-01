Grazie ai gol di Cardinale e Oddo il Ragusa centra la seconda vittoria di fila, vincendo in casa con il punteggio di 2-1 ai danni del Real Casalnuovo. A segno sono andati, alla mezz’ora Cardinale, e nella ripresa, al 70′, il nuovo arrivo Oddo,. Ad accorciare le distanze, per gli ospiti, Reginaldo, ex giocatore di Serie A, su rigore, proprio nei secondi finali del primo tempo.

