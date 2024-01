Manca Streaming e addetto stampa in Consiglio Comunale

Torna ancora una volta sull’argomento relativo alla questione Streaming e/o diretta TV del Consiglio comunale e sulla mancanza di un addetto stampa, il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro. Il quale chiede al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco di conoscere se l’Amministrazione ha dato seguito a quanto stabilito in conferenza dei capigruppo sullo streaming e/o diretta TV delle sedute del Consiglio Comunale o le tempistiche previste per l’attuazione. Inoltre –chiede ancora, Spadaro – che l’amministrazione si doti di un addetto stampa che possa rendicontare alla stampa quanto discusso e deliberato nelle sedute di Consiglio comunale, e che lo faccia in tempi brevi.

