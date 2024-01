Scherma Modica. Carmelo Gurrieri all’allenamento congiunto spada olimpica e non vedenti

Un’altra importante pietra miliare nel percorso di integrazione tra mondo olimpico e paralimpico della Federazione Italiana Scherma è stata posata nei giorni scorsi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La Nazionale Assoluta di Spada del Commissario Tecnico Dario Chiadò ha svolto un allenamento con una rappresentativa della Scherma Non Vedenti guidata dal Maestro Referente Nazionale Giancarlo Puglisi, composta dai primi quattro classificati dell’ultimo Campionato Italiano, tra cui il rappresentante della Conad Scherma Modica Carmelo Gurrieri. Un allenamento speciale vissuto con grande entusiasmo ed emozione dagli atleti non vedenti e con grande partecipazione dagli atleti olimpici, che si sono dimostrati coinvolti alle regole adattate e si sono cimentati sulle pedane da “bendati”. Allenamento che ha visto la presenza del Presidente della Federazione Paolo Azzi, il quale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e la collaborazione di tutti i partecipanti, ribadendo la ferma convinzione della FIS sul percorso di un’integrazione al 100% nel mondo della scherma. Il settore spada della Conad Scherma Modica ha visto inoltre domenica scorsa la partecipazione alla prova Regionale di Qualificazione Cadetti e Giovani ad Acireale; prova nella quale Riccardo Tidona fermatosi ad un passo dalla finale ha guadagnato il pass per la 2° Prova Nazionale di Qualificazione Giovani. Spadisti che saranno coinvolti ancora domenica prossima, questa volta nella Qualificazione Regionale Assoluta a San Cataldo. Oltre la spada nel weekend la Scherma Modica sarà impegnata a Foggia con 7 atleti, dove si svolgerà la 2° Prova Nazionale Cadetti di fioretto maschile e femminile. Buone nuove per la Conad Scherma Modica vengono anche dall’estero, è infatti di queste ora la notizia che la giovane atleta ucraina Milana Stepovyk, alla sua terza stagione di allenamento presso il Palamoak, ha vinto il Campionato Nazionale Ucraino under20. Risultato che le permetterà di difendere i colori del suo paese sia ai Campionati Europei cadetti e giovani, che si svolgeranno proprio in Italia a fine febbraio a Napoli; che ai Campionati del Mondo a Ryad nel mese di aprile.

