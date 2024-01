Vittoria. Tentato furto in Pub

La scorsa notte, alcuni malintenzionati, si introducevano in un Pub di Vittoria, facendo attivare l’antifurto. Le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, per prime intervenute sul posto, trovavano la porta d’ingresso forzata ed aperta, ma nessuno all’interno o nei paraggi. Poco dopo, arrivavano i proprietari e gli Agenti del Commissariato di P.S. allertati dalla sala operativa dell’istituto di vigilanza. Acquisite le immagini dalle telecamere di sicurezza.

Indagini in corso.

