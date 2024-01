Il Modica Calcio chiamato a dare continuità

Seconda trasferta per il Modica Calcio, in questo girone di ritorno, che Sabato 20 Gennaio alle 15:00 affronterà, a Scordia, l’Imesi Atletico Catania. Una sfida che si prospetta ostica contro una formazione che farà di tutto per acquisire punti tra le mura amiche e continuare a lottare per la salvezza.

Il Modica viene dalla bella vittoria contro la Rocca Acquedolcese, un risultato che ha ridato morale a tutto l’ambiente. Adesso è tempo di dare continuità ai risultati e continuare a lottare per rimanere incollati alle prime posizioni fino alla fine del campionato, lottando su ogni singolo pallone per regalare alla società gli obiettivi stilati a inizio stagione.

“Abbiamo avuto un calo a metà del nostro percorso fin qui e questo è sotto gli occhi di tutti, ma siamo sempre stati una squadra costruita per fare bene. – dichiara capitan Vindigni – Le altre formazioni hanno sempre dato il massimo e se sono in testa vuol dire che meritano per il lavoro che hanno fatto. Dal canto nostro dobbiamo continuare a lavorare e a dare il massimo finché la matematica non ci dirà la nostra posizione finale di classifica”.

Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida all’Imesi Atletico Catania:

Portieri: Basso, Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano A.

Attaccanti: Azzara, Fama’, Savasta.

