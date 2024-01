Non solo a Roma. Anche a Modica cinghiali per strada

Hanno fatto bella mostra di sé nel primissimo pomeriggio tre robusti cinghiali intravisti sulla via Gigi Olivari, la strada che collega la Sorda-Sampieri alla SS 115. Sono stati alcuni automobilisti a segnalare la presenza degli enormi quadrupedi, stupefatti nell’imbattersi in questi animali dalla stazza poderosa. Con l’immondizia abbandonata fra le strade di periferia e la vegetazione incolta, i tre cinghiali hanno pensato bene di “sgranghirsi” le zampe e fare una passeggiata lungo l’arteria stradale alla ricerca di cibo. Un cinghiale è stato segnalato anche dentro un giardino di casa, pronto a razzolare qualsiasi cosa fosse commestibile, senza fortunatamente arrecare particolari danni.

Gli automobilisti, fra una risata e lo sbigottimento generale, hanno dovuto zigzagare fra gli ungulati, cercando di evitare l’impatto contro gli stessi. Si ipotizza che i tre cinghiali siano usciti da un recinto aziendale, dove i tre animali sono (vista la stazza) ben nutriti e curati in ogni aspetto.

Strana coincidenza, un anno fa circa, fra gennaio e febbraio, altri cinghiali furono intravisti sulla stessa arteria, come raccontano i residenti. I tre hanno, poi, fatto perdere le tracce per la campagna modicana.

Ricordiamo sempre che qualora si dovesse incontrare un cinghiale la prima cosa da fare è mantenere la calma, evitare di urlare, agitarsi muovendo le mani oppure lanciando bastoni o altri oggetti; in questo modo, il cinghiale avverte una situazione di pericolo e potrebbe reagire attaccando.

Salva