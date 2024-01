Eccellenza B. Cala il poker il Modica Calcio al Roccacquadolcese

Il Modica ne fa quattro al Roccacquadolcese riprendendo la marcia tra le prime posizioni della classifica. Una partita sempre in mano ai rossoblù che si è subito messa in discesa grazie alla rete, al 2′, di Diopp che sfrutta il primo corner del match insaccando di testa. Il primo tempo si chiude sul vantaggio minimo ma al 59′ è Palermo a trovare il raddoppio facendosi trovare pronto sulla smanacciata del portiere ospite su tiro di Azzara. Al 67′ il terzo gol modicano per opera di Famà che, come Diopp, sfrutta di testa l’ennesimo corner. Il quattro a zero è opera di Savasta, al 74′.

RISULTATI 17° TURNO

Messana – Milazzo 1 – 2

Santa Croce – Misterbianco 0 – 6

Atletico Catania – Leonfortese 3 – 0

Gela – Real Siracusa 3 – 0

Leonzio – Jonica 0 – 1

Modica – Roccacquadolcese 4 – 0

Mazzarrone – Enna 0 – 2

Nebros – Paternò 0 – 2

CLASSIFICA

Enna 41

Paternò 40

Modica 33

Gela 28

Milazzo 27

Real Siracusa 26

Nebros 25

Jonica 24

Leonzio e Mazzarrone 22

Misterbianco 21

Atletico Catania 15

Roccacquadolcese 14

Leonfortese 13

Santa Croce 12

Messana 10

Salva