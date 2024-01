Prima gara di ritorno in casa per il Modica Calcio

Domenica importantissima per il Modica Calcio che in casa alle 14:30 affronterà la Rocca Acquedolcese, una sfida dalla quale si vuole tornare a vincere e portare il bottino pieno alla propria classifica. Inoltre sarà fondamentale dare entusiasmo al gruppo e ai tifosi che ogni domenica stanno al fianco della squadra anche in trasferta.

La classifica vede la Rocca Acquedolcese lottare per uscire dalla zona playout, una motivazione forte per la formazione ospite, che dal canto suo ha anche l’alibi di giocare contro una delle prime della classe e non avere nulla da perdere, specie giocando tra le mura nemiche. Vindigni e compagni dovranno dare continuità alla prova contro Milazzo e al carattere dimostrato, in questo modo potranno inanellare una serie di risultati utili dimostrando le qualità del gruppo che sin da inizio stagione non sono mai state messe in discussione.

La squadra del duo Pitino – Radenza, nel girone di andata ha già domato l’avversario con un netto 3-1, al tempo fu la doppietta di Savasta ed il gol di Diop a chiudere la pratica per acquisire quella che era la seconda vittoria stagionale. Nei mesi il quadro è cambiato in diversi reparti, così come la formazione della Contea si trova alla guida di Strano, ma l’obiettivo resta sempre quello di vincere.

“Il nostro impegno sarà sempre quello di guardare partita dopo partita – dichiara Angelo Strano, centrocampista rossoblu – Rocca Acquedolcese è la prossima e quindi, come dice il mister, la più difficile da affrontare al momento. Dobbiamo pensare a dare il massimo in campo e i risultati arriveranno, la distanza dalle prime del girone è tanta ma i conti si fanno alla fine, per il momento questo campionato ci mette di fronte a tante finali e dobbiamo pensare solo a quelle.”

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara che si disputerà al “Vincenzo Barone”, a fronte degli infortunati Alfieri e Manfrè, oltre agli squalificati Agodirin e Cacciola:

Portieri: Basso, Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Marsilio, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano A.

Attaccanti: Azzara, Fama’, Savasta.

Salva