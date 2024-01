Ampliati gli orari di apertura della Biblioteca di Ragusa

Dal 17 gennaio sarà ampliato l’orario di apertura della Biblioteca Civica “G.Verga” di Ragusa. A darne notizia è il sindaco Peppe Cassì.

“Non ci è mai sfuggita l’esigenza di estendere l’orario di apertura della Biblioteca comunale, così come non possono sfuggirci le risorse umane disponibili e le modalità di lavoro previste per il pubblico impiego.

Tuttavia, grazie alla disponibilità dei nostri dipendenti, prosegue Cassì, a partire dal 17 gennaio e fino al 30 aprile la Biblioteca Comunale G. Verga aprirà anche al mercoledì pomeriggio, fino alle ore 18.30.

Saranno quindi tre, e consecutive, le giornate con apertura pomeridiana: martedì, mercoledì e giovedì con orario 9.00-13.00 e 15.30-18.30; lunedì e venerdì con orario 9.00-13.00.

Si tratta di un ampliamento sperimentale, così da valutare l’effettivo utilizzo dei servizi offerti alla cittadinanza. Qualora i riscontri siano soddisfacenti, continueremo a lavorare per ampliare sempre di più l’orario, così come richiesto ad esempio da tanti studenti.”

