Spettacolo nel cielo di Modica. “Le nuvole ci parlano”

Una foto che può essere ammirata, ma potrebbe catturarci o impressionarci. Qualcuno l’ha definita come un presepe vivente tra le nuvole. Chissà, magari potrebbe essere un messaggio per ognuno di noi. Lo stimolo a credere sempre di più che qualcuno “importante”, ci guardi attraverso le nuvole. Non è la foto in se stesso, ma quello che potrebbe rappresentare , magari un messaggio di chi ci osserva dall’alto. Noi, riusciamo ad ascoltarlo, a capirlo, o come sempre ci voltiamo dall’altra parte. Certo, si sa che la vita è un mistero, ma noi spesso ci mettiamo del nostro, e ci impegniamo pure per complicarla. Magari, è una falsa illusione, un riflettore della nostra fantasia, oppure ……

La foto è stata scattata qualche giorno fa sul cielo di Modica.

