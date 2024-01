Santa Croce calcio si arrende a Siracusa, ma c è ottimismo

Il Santa Croce calcio esce deluso dallo stadio “Nicola De Simone” dopo la secca sconfitta contro i biancorossi del Real Siracusa Belvedere. Gli uomini di mister Carmelo Di Salvo, nonostante, il buon inizio gara hanno vanificato tutto a causa di alcuni errori di inesperienza che hanno permesso ai locali di portarsi in vantaggio e legittimare la vittoria con altre due marcature. Eppure, come detto, i biancazzurri seppur ancora a ranghi ridotti per via dei mancati trasfert di ben quattro giocatori, nei primi minuti di gioco avevano messo in difficoltà i locali con alcune giocate di Licheri (il migliore in campo per il Cigno) che con un colpo di testa sfiorava il vantaggio. I biancazzurri giocavano senza remore e con un cross, sugli sviluppi di un calcio piazzato, avevano un’occasione ghiotta, ma gli attaccanti santacrocesi arrivavano in ritardo all’impatto con la sfera. Gol mangiato, gol subito, così al 21′ i locali passavano in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Il Santa Croce cercava di reagire, ma a quattro minuti dal termine subivano il raddoppio sempre su colpo di testa. Nella ripresa i locali chiudevano i conti già nei primi minuti con la terza rete e la gara finiva li. Da registrare l’espulsione ingenua di Sauro per doppia ammonizione per un fallo inutile nella zona mediana del campo.

Di seguito il commento di mister Carmelo Di Salvo:

” Sono molto deluso perché oggi potevamo fare meglio. L’inizio gara è stato positivo per la mia squadra e in un paio di occasioni potevamo anche fare gol. Mi è piaciuta molto l’intensità che abbiamo messo in campo nonostante fossimo in piena emergenza per via del mancato tesseramento di ben quattro giocatori. Non mi è piaciuto invece l’atteggiamento che ha avuto la difesa, soprattutto, nelle azioni dei loro gol, dove siamo stati poco reattivi. Dobbiamo migliorare tanto sotto questo aspetto, così come dobbiamo essere più cattivi sportivamente, perché abbiamo da compiere un’impresa importante e per fare ciò ci vuole tanto carattere e tanta voglia. Vedo comunque il bicchiere mezzo pieno, perché ho visto molti miglioramenti rispetto alla gara contro il Paternò e già da martedì lavoreremo sodo per preparare bene la prossima gara contro il Misterbianco che è una nostra concorrente alla corsa per la salvezza”.

Salva