Incidente sulla Modica-Pozzallo. Si all’autopsia

La procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un’inchiesta sull’incidente stradale nel quale è deceduto Angelo Giudice, ex primario di Chirurgia dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa. La salma si trova ancora all’obitorio dell’ospedale di Modica e nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia, così come è stato disposto dal magistrato. Soltanto dopo l’esame autoptico la famiglia potrà celebrare i funerali di Giudice. In base a quanto accertato dai carabinieri che stanno effettuando le indagini sullo schianto avvenuto sulla Modica-Pozzallo, la sera del primo gennaio, a guidare la Fiat Tipo con a bordo l’ex primario sarebbe stato il genero.

Il medico si trovava sul sedile accanto al conducente, dietro altri quattro parenti tra cui la moglie di Giudice e due nipoti: sono rimasti tutti feriti, uno dei nipotini, un bambino di sei anni, è stato trasferito al “Garibaldi Nesima” di Catania: è ricoverato in rianimazione pediatrica con prognosi riservata. In gravi condizioni anche l’uomo che era alla guida dell’auto con cui si è verificato il violentissimo impatto, un messinese.

L’ipotesi di reato configurata è omicidio stradale. I due veicoli sono stati sequestrati.