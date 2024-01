Santa Croce Camerina. Inaugurato lo Spazio Gioco

Uno spazio per i bambini da 18 a 36 mesi, un luogo dove vivere relazioni educative, sviluppare le proprie potenzialità e dove venga garantito il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Peppe Dimartino e della Giunta al completo, e di Renato Meli, presidente della Fondazione San Giovanni Battista che gestisce il servizio, lo Spazio Gioco, nei locali di piazza degli Studi.

Lo “Spazio Gioco” rappresenta per le famiglie un servizio fondamentale per il rafforzamento delle competenze genitoriali, favorendo la conciliazione tra tempi e impegni familiari e lavorativi ed in particolare per sostenere l’accesso al mercato del lavoro delle donne. “E’ infatti un bell’aiuto anche per le mamme che lavorano ed un progetto su cui abbiamo creduto molto – ha detto il sindaco Peppe Dimartino –. Tra l’altro proprio qui in piazza degli Studi stiamo realizzando la mensa scolastica, tutte le scuole sono in fase di ristrutturazione e la piazza stessa verrà riqualificata. Siamo particolarmente contenti di questo momento perché è il primo passo che facciamo in città in questa direzione. Tra poco, in questo senso, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’asilo nido. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di tutto questo”.

L’ambiente, uno spazio attrezzato con la presenza di personale qualificato, è strutturato per favorire il gioco libero e la sperimentazione di attività che verranno realizzate attraverso laboratori programmati e condotti dagli educatori, finalizzati a promuovere e potenziare la capacità di socializzazione di ogni singolo bambino.

Salva