Modica Calcio a scuola: “Non al bullismo”

Rappresentanti del Modica Calcio sono stati invitati all’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” per prendere parte all’assemblea d’istituto e raccontare la loro esperienza nel mondo dello sport, il modo in cui si sono approcciati ad esso e come vivono la pressione di un tema che nelle scuole è molto caro e spesso si presenta nei campi di calcio, il bullismo, tema molto caro a tutta la società della Contea.

Presenti alla manifestazione il dirigente Peppe Sammito, e i giocatori Alfieri, Ababei, Azzara, Incatasciato, Marino e Prezzabile. I rossoblù hanno invitato tutti i ragazzi a non dare ascolto ai bulli, ma camminare sempre a testa alta mostrando le proprie qualità, che saranno sempre migliori di quelle della controparte. Si sono trattati, inoltre, i temi dello studio e dell’alimentazione, tutti elementi legati al calcio e alla passione di chi lo vive ogni giorno.

A fine evento i giocatori si sono fatti portatori di un’iniziativa di beneficenza per cui la società Modica Calcio ha avuto il piacere di donare una maglia della squadra della città alla scuola, simbolo di vicinanza a tutti i ragazzi e di pieno appoggio ad iniziative come questa.

