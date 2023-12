Marina di Ragusa. Risistemato defibrillatore e la colonnina

“Nei giorni antecedenti il Natale sono stato avvisato che era stata vandalizzata la colonnina con il defibrillatore che, durante la scorsa stagione estiva, con il supporto dell’amministrazione comunale e della farmacia Schembari, era stata collocata nell’area fitness che sorge nella parte terminale del lungomare a Marina di Ragusa. Dopo avere invitato la stessa farmacia, che ringrazio per l’attenzione, ad espletare dei solleciti di carattere burocratico, il defibrillatore è tornato al suo posto, nonostante l’agire di chi non comprende che tutto questo ha un valore eccezionale nel caso in cui si debba intervenire per salvare una vita”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale Federico Bennardo che ringrazia anche chi, dopo che la colonnina era caduta, si è attivato per portare in custodia il defibrillatore alla farmacia affinché lo stesso non venisse danneggiato. “Ci si è attivati per comunicare all’assessore Andrea Distefano, e ringrazio anche lui per l’attenzione prestata – chiarisce ancora Bennardo – che il defibrillatore era rimasto attivo e funzionante e che lo stesso era stato tenuto in custodia. Quindi, in queste ore si è provveduto a sistemare tutto attraverso una rete operativa che ha visto coinvolti il pubblico e il privato, naturalmente a beneficio della comunità locale. Una bella gara di solidarietà che, ancora una volta, ha visto primeggiare il buon cuore di Ragusa a vantaggio di chi potrebbe averne bisogno. Naturalmente, speriamo che episodi del genere non si ripetano più”.

