Ai domiciliari per furto, ripetutamente evaso. Ragusano in cella

I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, nel corso del periodo di festività appena trascorso, hanno arrestato, un trentaseienne ragusano, già responsabile del furto avvenuto di recente presso il chiosco di Piazza della Repubblica a Ibla e per questo ai domiciliari. L’uomo è stato associato al carcere di Contrada Pendente su ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa. Il provvedimento scaturiva a seguito di articolata attività d’indagine condotta dai militari, che avevano ricostruito come in diverse occasione il trentaseienne fosse evaso dagli arresti domiciliari per rendersi responsabile di nuovi furti avvenuti sempre in danno al citato chiosco. L’autorità giudiziaria, quindi. concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha emess il provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, disponendo il suo collocamento in carcere.

