Ragusa, badante sottrae soldi ad anziano. Denunciata

Badante sottrae soldi all’anziano assistito. La figlia del pensionato chiama il 112. I carabinieri, portatisi sui luoghi, apprendevano che la badante, una cinquantacinquenne siracusana, nel corso del tempo, aveva sottratto somme di denaro all’ottantatreenne da lei assistito. La figlia di quest’ultimo, aveva installato delle telecamere nascoste in casa del genitore e sorpresa la siracusana dai video non aveva esitato a contattare i militari. La pattuglia, intervenuta subito sul posto, infatti, controllando la badante hanno rinvenuto la somma di 150 euro, nonché, sette giftcard già riscattate per un valore di 750 euro, verosimilmente acquistate con i proventi dei furti. Inoltre, nel corso degli accertamenti, verificando gli ammanchi, è emerso che la badante si era impossessata di una somma pari a circa 6000 euro. In seguito a queste circostanze, la cinquantacinquenne veniva deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, i soldi rinvenuti venivano restituiti al legittimo proprietario e le giftcard venivano poste sotto sequestro.

