Giarratana. Questa sera in Chiesa Madre gran Concerto di Natale

Importante evento musicale questa sera in chiesa Madre a Giarratana. Infatti, dalle 20 sarà proposto il Gran concerto di Natale inserito nel cartellone nazionale “Christmas inside della Federchori e nella programmazione regionale “Il canto di Natale nel mondo” della Chorus inside Sicilia. Protagonisti il coro polifonico Regina Caeli, l’orchestra sinfonica Ars Sonorum con la partecipazione del soprano Lina Pluchino. A dirigere sarà il maestro Francesco Giaquinta. E’ la terza edizione di un appuntamento, sostenuto dalla parrocchia oltre che dal Comune, che si annuncia di sicuro richiamo per chi vuole trascorrere una serata immerso nel clima musicale natalizio. Il programma, tra l’altro, prevede musiche dei maestri Frisina e Montepaone con brani assolutamente adatti a questo periodo come Adeste Fideles e Tu scendi dalle stelle. La corale parrocchiale Regina Caeli di Giarratana è diretta da 4 anni dal giovane maestro Giaquinta. Sarà presente come ospite dal 7 al 9 giugno del prossimo anno per l’anniversario del coro della diocesi di Roma. Avranno pure un’udienza speciale con il papa e si esibiranno in concerto. L’ultimo evento in cui la corale è stata coinvolta la prima esecuzione assoluta dell’opera Passio domini nostri Jesu Christi per orchestra sinfonica, narratori, solisti e coro polifonico, composta dallo stesso maestro Giaquinta ed eseguita lo scorso 1 aprile.

