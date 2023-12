“Un poster per la pace”. Lions Club Modica premia gli studenti

Alla presenza di duecento persone presso i locali della Società Operaia Mutuo Soccorso Modica il Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, ha premiato gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2023 del concorso “un poster per la pace “ che ha avuto come tema “osare sognare”. Il concorso ha interessato ottocento studenti di sette scuole medie sulle otto presenti fra Modica, Ispica e Pozzallo. A fare gli onori di casa alla Società Operaia il presidente del sodalizio Giorgio Solarino. Il concorso sponsorizzato dal Lions Club Modica è stato diviso per l’edizione 2023 in due sezioni: una grafica, abbinata al concorso internazionale del Lions International, ed una fotografica . Lara Blanco è stata la vincitrice per la sezione grafica e della scuola “Giacomo Albo” di Modica, Giulia Iozia, è stata la vincitrice con il miglior scatto per la sezione fotografica e della scuola “Antonio Amore” di Pozzallo, seguita al secondo posto da Cristian Giurdanella della scuola “Raffaele Poidomani “ di Modica. “Osare sognare”, è l’edizione numero 36 del “poster per la pace” che il Lions International ha lanciato agli studenti (11 – 14 anni, l’età dei grandi ideali) di tutto il mondo e di anno in anno questa iniziativa si è ingrandita tanto che lo scorso anno ha raggiunto la partecipazione di oltre 500.000 opere provenienti da oltre 200 nazioni di tutto il mondo, che sono state selezionate in quattro livelli: locale, distrettuale, nazionale e internazionale con premiazione finale alle Nazioni Unite a New York.Due sono state le commissioni giudicatrici per ciascuna sezione. La commissione per la sezione grafica, che ha selezionato 140 poster, è stata presieduta dalla giornalista Chiara Scucces. La commissione giudicatrice della sezione fotografica, che ha selezionato 130 scatti, è stata presieduta dal fotografo e regista Giovanni Caccamo ed ha visto la presenza del fotografo Gianluca Tela.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. I poster vincitori per ogni scuola sono stati utilizzati per realizzare dei quadri da affiggere all’interno dell’istituto scolastico di appartenenza. E’ stato realizzato un video clip che è stato diffuso sui canali social del Lions Club Modica. I poster vincitori saranno esposti fino al sette gennaio nei locali della Società Operai del Mutuo Soccorso in corso Umberto a Modica.

Per la sezione grafica sono state premiate le scuole ed i vincitori: “Antonio Amore” di Pozzallo primo Yulia Pascenco (3C), secondo Simeonova Valentina (3C),terzo Ambra Brugaletta (2B);” S. Marta – Ciaceri” di Modica : primo Bianca Bauso (2B) risultata terza classificata nella graduatoria provinciale, secondo Miriam Assenza (3E), terzo Sahraoui Douha (2D); “Giacomo Albo” di Modica: primo Lara Blanco (2D) seconda classificata nella graduatoria provinciale, secondo Flavia Cicero (2 C), terzo ex aequo Paola Bandiera (3F ) e Sofia Carpanzano (2C); “Raffaele Poidomani”di Modica: primo Kevin Fede (3D), secondo Flavia Iozzia (3D), terzo Sabrina Covato (1G); “Carlo Amore” di Modica primo : Floriana Cannata (2G), secondo Alice Barone (3G), terzo ex aequo Benedetta Armenia (3G)e Sofia Fargione (3F); “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo primo Carlo Gennaro (2B), secondo Francesco Pio Giovanni Aprile (2C), terzo ex aequo Sofia Castaldo (2A ) e Francesca Napolitano (2 A); “Padre Pio da Pietralcina” primo Arianna Sessa (2B), secondo Sofia Gangi (2 A), Francesca Nigro (2 A).

