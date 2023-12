«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15)

Nel mistero del Natale, accanto a Maria c’è la silenziosa presenza di San Giuseppe, come viene raffigurata in ogni presepe. L’esempio di Maria e di Giuseppe è per tutti noi un invito ad accogliere con totale apertura d’animo Gesù, che per amore si è fatto nostro fratello. Egli viene a portare al mondo il dono della pace.” Queste parole, pronunciate da Papa Francesco durante l’Angelus di anni fa, sono state da sprono per le comunità parrocchiali di Barco, Carbonaro e Montesano che stanno ultimando gli ultimi lavori per la rappresentazione della II EDIZIONE del PRESEPE VIVENTE “BORGO BARCO”. Dopo quattro anni dall’ultima edizione, nella suggestiva e antica location di Villa Barco, il 26 Dicembre 2023 ed il 5 e 6 Gennaio 2024, le suddette comunità, guidate dal parroco Don Giorgio Cicciarella, sono pronte a regalare ai visitatori tre serate autentiche, ricche di odori e tradizioni conducendo lungo un percorso curato e pensato affinché la meta, la natività dove nasce nostro Signore, sia il culmine di un momento ricco di emozioni. Appuntamento allora per tutti, alla II EDIZIONE del PRESEPE VIVENTE “BORGO BARCO” 26 dicembre/ 5-6 gennaio dalle ore 18:30 alle 22:00 per scoprire il Natale in un angolo di territorio dal sapore di altri tempi.

Salva