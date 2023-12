Software di contabilità: cos’è, come funziona e perché è utile

Per aziende e professionisti è fondamentale tenere sotto controllo il fatturato aziendale, i dati di acquisti, vendite e spese e le informazioni di clienti e fornitori. In questo modo possono monitorare i conti e le prestazioni aziendali in ogni momento.

Si tratta di attività che, se svolte manualmente, richiedono un grande impegno di tempo, risorse ed energie. Per questo motivo sempre più PMI scelgono di utilizzare una soluzione nuova e innovativa: stiamo parlando dei software di contabilità, programmi che permettono di avere una gestione capillare e mirata del proprio business in modo semplice, automatizzato e digitalizzato.

L’obiettivo che hanno i software di contabilità è quello di semplificare al massimo i processi e garantire una gestione efficace, veloce e smart di tutte le attività (spese, entrate e uscite, chiusura dei conti, analisi di bilancio, stesura del bilancio, ecc.) verso un’organizzazione contabile ordinata e chiara.

Caratteristiche e funzionalità

Sul mercato esistono molte tipologie di questo strumento che gestiscono e registrano tutte le transazioni finanziarie di un’Impresa.

Alcuni sistemi, come il software Genya Contabilità, hanno inoltre funzionalità superiori, come l’interfaccia intuitiva, l’aggiornamento costante dei dati, la scheda contabile accessibile da più punti e un CRM per gestire tutti i clienti.

Si tratta di strumenti che assicurano una rigorosa gestione della contabilità generale e secondaria e una visione in tempo reale dei dati finanziari: vanno a registrare tutte le transazioni quotidiane e danno così accesso immediato a dati finanziari accurati e a rendiconti finanziari precisi. Inoltre, tengono la contabilità di fornitori e clienti: gestiscono cioè in maniera ordinata tutti i dati necessari, i saldi dei movimenti e le spese e aiutano a monitorare le scadenze di pagamento.

I software di contabilità permettono inoltre di gestire la liquidità (con previsioni di cassa accurate basate su debiti, crediti, sottoconti, ecc.), il ciclo delle attività, i rischi e la sicurezza, le entrate, gli incassi dei Clienti e la liquidazione IVA con risultati costantemente aggiornati e calcolati automaticamente.

Permettono anche di svolgere analisi e produrre report, con la presenza di un cruscotto che aiuta a tenere sotto controllo il livello di benessere finanziario dell’azienda ed effettuare automaticamente analisi e benchmarking.

Perché PMI e professionisti lo scelgono

Come già spiegato, i software di contabilità sono fondamentali per aiutare aziende e professionisti a gestire facilmente le attività contabili quotidiane e a monitorare costantemente lo stato finanziario del proprio business.

Prima di tutto, rendono queste operazioni più semplici e rapide, facendo risparmiare tempo, soldi e risorse e permettendo all’Impresa di potersi dedicare alle attività cruciali.

Poi, essendo strumenti intelligenti e automatizzati, garantiscono la massima efficienza possibile, la riduzione di errori e ritardi e la massima sicurezza dei dati.

Inoltre, grazie all’aggiornamento costante garantito, assicurano la conformità con le normative vigenti, il rispetto di tutte le regole dettate dal proprio regime fiscale e l’allineamento con le tempistiche imposte per legge.

Infine, attraverso dati contabili aggiornati, indici di performance e report puntuali, i software di contabilità permettono agli imprenditori di avere sempre il quadro d’insieme per fare previsioni precise, intervenire nelle aree critiche e attuare strategie vincenti per massimizzare la crescita dell’azienda.

