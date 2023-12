A Modica nel cuore del centro storico, in Piazza Matteotti sabato 23 dicembre dalle ore 22.30 “Christmas Night” – tributo Disco anni 90, con Andrea Di Tommasi sax, Ivan Cappello, Michele Ricca e Seba Fazzina voice. Una serata sotto le stelle con tanta musica per rivivere gli anni ‘90 e assaporare insieme l’atmosfera natalizia, grazie ai commercianti e all’associazione Modica in opera che insieme si sono intestati ancora una volta un evento per far rivivere il centro storico anche nelle feste di Natale.

