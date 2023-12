Scicli. Premiati elaborati del concorso “Un Poster per la pace”

Nella splendida cornice di Palazzo Spadaro, sotto il patrocinio del Comune di Scicli e alla presenza del vice sindaco di Scicli Giuseppe Causarano, si è tenuta martedì 19 dicembre la premiazione degli elaborati vincitori del concorso “Un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Scicli Plaga Iblea, nell’ambito dell’iniziativa di Lions International che vede confrontarsi in tutto il Mondo da oltre tre decenni ragazzi tra gli 11 e i 13 anni su un tema come quello della pace, sempre più importante e necessario.

Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività.

Il concorso è stato proposto a Scicli dal Lions Club Scicli Plaga Iblea ai tre Istituti di Istruzione Superiore di I grado – I.C. Dantoni, I.C. Don Milani e I.C. Vittorini – e hanno partecipato con grande entusiasmo oltre 100 alunni, che insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori hanno discusso sull’importanza della pace nel mondo e, in particolare, sul tema “Osate sognare”. Per i giovani un sogno non è solamente un desiderio o una speranza, ma è anche un percorso, un obiettivo o un’ambizione. Ci vuole, però, tanto per realizzare un sogno.

Per ogni Istituto è stato selezionato un vincitore, che ha partecipato alle selezioni provinciali, insieme agli alunni degli altri Istituti dei comuni iblei. Si tratta di Gabriele Bissi, II A dell’Istituto Dantoni, Sofia Munoz, II A dell’Istituto Don Milani e Miriana Palermo, II C dell’Istituto Vittorini.

In occasione della serata a palazzo Spadaro sono stati premiati anche i secondi e terzi classificati e sono stati consegnati gli attestati agli oltre 100 alunni che hanno partecipato.

“L’obiettivo del Lions Club Scicli Plaga Iblea – dichiara Arturo Morana, socio del Lions Club Scicli Plaga Iblea e coordinatore del progetto – è stato sin da subito quello di dare risalto e valorizzare l’impegno e il talento dei giovani concittadini, che cominciano a vivere le prime esperienze nella comunità. Per dare ancora più solennità alla manifestazione abbiamo chiesto di selezionare le opere dei giovani artisti a una giuria di qualità, composta da importanti figure della scena artistica e culturale cittadina – quali Loredana Amenta, Daniele Assenza, Carmelo Candiano e Giuseppe Pitrolo. Per far sentire ancora più importanti i ragazzi che si sono misurati e confrontati sul tema della pace e su quanto ognuno di noi possa essere attore consapevole per un mondo migliore – continua Morana – abbiamo voluto organizzare una mostra di tutti i disegni, che rimarrà visitabile a Palazzo Spadaro fino al 6 gennaio 2024”.

“Vorremmo ringraziare – aggiunge Eloisa Amarù, presidente del Lions Club Scicli Plaga Iblea – per la loro presenza e per aver collaborato all’iniziativa gli alunni e i loro familiari, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, la giuria di qualità, come anche il il Comune di Scicli e gli sponsor Agrisole Società Cooperativa, Nova Genetics, Toys In e Libreria Don Chisciotte. Ma permettetemi di aggiungere – continua la presidente – che l’iniziativa non potrebbe avere avuto successo senza i soci del Lions Club Scicli Plaga Iblea, perché “solo insieme si va lontano”.

