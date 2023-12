Guida in stato di ebbrezza. Comiso, denunciato automobilista

La Polizia Locale di Comiso ha denunciato un extracomunitario alla Procura della Repubblica di Ragusa per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, all’uomo è stata ritirata la patente per la conseguente revoca e rischia una pena di due anni di reclusione e un’ammenda fino a 12.000 euro.

L’extracomunitario è stato denunciato dopo un incidente autonomo avvenuto in Via Piave alcuni giorni fa. L’uomo era alla guida dell’automezzo che si è ribaltato dopo averne perso il controllo, riportando solo lievi lesioni guaribili in pochi giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno constatato l’evidente stato di alterazione psicofisica tanto da richiederne accertamento sia etilometrico che per sostanze stupefacenti. Il test risultato positivo con un tasso alcolico di oltre i 2 g/l da qui la denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa.

