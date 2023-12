Serie D: Avimecc Volley Modica torna al successo contro Paternò

Pronto riscatto della formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica che dopo la sconfitta sul campo dell’Astra Volley del turno precedente, sabato al “Geodetico” di via Fabrizio ha battuto in tre set (25/22, 25/22, 25/21) il Paternò Volley.

Un successo tanto meritato, quanto sofferto per i ragazzi di coach Ciccio Italia che sono stati bravi a tenere i nervi saldi nelle fasi cruciali dei tre parziali rimandando al mittente i tentativi di rimonta della formazione etnea che non ha mai mollato costringendo al massimo impegno i giovani biancoazzurri.

Coach Italia, dall’alto della sua esperienza ha dovuto fare di necessità virtù ma è riuscito a trovare le giuste soluzioni per sopperire alle assenze e soprattutto lavorando sotto l’aspetto mentale su i giovani che lo ricordiamo, fatta eccezione per Luca Modica, sono tutti atleti che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17 e che stanno facendo esperienza nel mondo dei “Grandi”.

La sfida di sabato ha avuto lo stesso andamento per tutti i tre set, con i padroni di casa che hanno cercato sempre lo “strappo” nel punteggio e quando sono riusciti ad allungare, si sono fatti rimontare dalla compagine paternese che alla fine ha pagato la pressione del dovere sempre rincorrere pagando dazio sotto l’aspetto fisico e mentale.

Alla fine la vittoria modicana è stata meritata, perchè quella dell’Avimecc Volley Modica è una formazione che ha ancora tanti punti di forza ancora non espressi del tutto e su cui si potrà lavorare anche per il prospettiva futura.

