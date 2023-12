Scicli. Avviso carta Dedicata a te

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato che sono stati prorogati i termini per l’attivazione della carta “Dedicata a te”.

Il presente avviso è rivolto unicamente agli aventi diritto che non sono riusciti a ritirare la busta contenente il codice di attivazione e ad attivare la carta entro il termine inizialmente previsto del 15 settembre 2023 che, pertanto, potranno ancora farlo a partire dal 15 dicembre e fino al 31 gennaio 2024. Oltre tale scadenza non sarà più possibile attivare la carta e si decadrà dal beneficio.

Si evidenzia che l’attivazione avviene effettuando il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024.

I beneficiari che non sono riusciti a ritirare la carta entro il termine previsto del 15 settembre troveranno accreditato l’importo di € 382,50, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, oltre la somma aggiuntiva di € 77,20 quale buono carburante o, in alternativa, per acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Si precisa che i beneficiari della carta sono individuati dall’INPS e che la card è attivabile presso gli uffici postali abilitati, previa esibizione di documento fiscale e di riconoscimento.

Coloro, invece, che hanno già utilizzato l’importo destinato all’acquisto di beni alimentari troveranno accreditato sulla medesima carta la somma di € 77,20 quale buono come sopra descritto.

In ogni caso le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

Salva