Il vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa ha nominato il sacerdote Girolamo Alessi animatore spirituale diocesano dei Cursillos di Cristianità. I Cursillos di Cristianità sono presenti in Diocesi a Vittoria, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso e Giarratana.

Il vescovo ha inoltre riconfermato per un altro quadriennio don Salvatore Mallemi come assistente della Zona iblea dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

