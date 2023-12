Castelli di Sicilia, viaggio alla scoperta 40 tesori dell’Isola

Un omaggio alla Sicilia medievale, ricca di influenze arabe e normanne, di manieri, castelli e fortezze che ancora oggi ne caratterizzano il paesaggio. Ma anche una fotografia dell’Isola

meno conosciuta, fatta di borghi dell’entroterra poco battuti dalle rotte turistiche, a cui si aggiungono anche città d’arte di consolidata fama e fascino. Le Guide di Repubblica tornano

in Sicilia per raccontarla attraverso il tema dei castelli con un nuovo volume in edicola dal 15 dicembre (12 euro + il prezzo del quotidiano): ben 360 pagine ricche di itinerari, storie,

interviste, che portano il lettore da un angolo all’altro della Sicilia, facendo tappa da Siracusa a Montalbano Elicona, da Milazzo a Ragusa, da Naro a Mussomeli, passando per Castelbuono o Erice, solo per fare qualche esempio.

“Una lunghissima passeggiata tra le pieghe della storia, che può partire da luoghi incontaminati e altamente evocativi per finire nelle grandi città, ma con uno sguardo che riesce ad andare oltre stereotipi consolidati, seppur vincenti.Un lungo viaggio faticoso e affascinante che vi permetterà di scoprire cosa batte nell’antico e autentico cuore della Sicilia – scrive nella sua introduzione al volume Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica – Questo volume nasce per permettervi di andare a caccia dei castelli dell’isola e di entrare in un itinerario gastronomico, di colori e di sapori assolutamente inedito e imperdibile. Buon viaggio.”

Ad introdurre questo viaggio, il racconto di Elvira Seminara dedicato al castello di Aci e quello di Fabio Stassi, ambientato in un ufficio postale di una deserta cittadina, ma anche le interviste a Paolo Genovese (reduce dalla regia de “I leoni di Sicilia”), ai cantanti Colapesce & Dimartino e allo scrittore, poeta e “paesologo” Franco Arminio.

Un vero e proprio viaggio, dicevamo, realizzato anche con il contributo del consorzio Castelli di Sicilia, in cui si racconta non solo la magia di oltre 40 castelli, ma anche la loro capacità di

attrarre storie e farsi collettori di energie diverse, dando spesso nuovi stimoli ai centri in cui si trovano tra eventi, rievocazioni storiche, attività artigianali, focus enogastronomici e tanto

altro.

Sono esemplari, da questo punto di vista, le storie di comuni come Naro, Alcamo, Salemi, Erice, Taormina, Marineo, Vicari, Carini, Giuliana, Collesano, Castelbuono, Butera, Mussomeli, ma anche realtà come il castello Maniace di Siracusa, quello di Donnafugata a Ragusa, fino a Sperlinga o le fortezze all’ombra dell’Etna come Adrano, Aci Castello, Motta Sant’Anastasia o Paternò.

Ad accompagnare il lettore in questo viaggio, oltre 60 interviste e focus del capitolo “volti e storie” tra artigiani, artisti, associazioni, produttori di eccellenze più o meno conosciute, studiosi. Ognuno con la sua testimonianza che va a formare un mosaico di grande fascino, da scoprire pagina dopo pagina.

Non possono mancare i consigli per mangiare, dormire e comprare lungo il tragitto con ben 388 indirizzi tra osterie caratteristiche, storici ristoranti, mete gourmet, e tanto altro.

La Guida di Repubblica dedicata ai “Castelli di Sicilia” sarà disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano) e online sul nostro sito:

Ilmioabbonamento.it dal 15 dicembre 2023 e subito dopo in libreria e online su Amazon e Ibs.

