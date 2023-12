Abbeveratoio di piazza Fonti, Calabrese (PD Ragusa): “Approvato odg per recupero e illuminazione artistica”

Passato favorevolmente qualche giorno fa in Consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico per impegnare l’amministrazione comunale a recuperare, restaurare e illuminare artisticamente le fonti di piazza ten. Silvestro Schininà.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il consigliere comunale e segretario cittadino del PD, Peppe Calabrese – perché in Consiglio comunale abbiamo attirato l’attenzione su una zona della città, la parte alta del centro storico di Ragusa superiore, che ha bisogno di manutenzione e parecchio impegno perché non rimanga abbandonata. Il caso della cosiddetta “piazza Fonti”, dove sta uno dei luoghi simbolo della nostra città, è emblematico: dopo anni di abbandono, all’inizio del primo mandato del sindaco Cassì, c’è stato un intervento che è servito a ripristinare i mascheroni dell’abbeveratoio, inspiegabilmente spariti, ma da quel momento, purtroppo, la piazza è tornata ad essere abbandonata e dimenticata. Con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale, quindi, si restituirà lustro al monumento e a questo risultato si è aggiunta un’integrazione voluta da alcuni consiglieri di maggioranza per estendere l’intervento di recupero a tutte le fontane della città che abbiano una qualche valenza storica. La priorità, tuttavia – aggiunge l’esponente dem – rimane l’abbeveratoio di piazza ten. Silvestro Schininà, che all’inizio del 1900 era l’ingresso della città, la prima tappa di tutti gli agricoltori che tornavano dalle campagne e che si fermavano lì con i propri animali per una pausa”.

“Il Partito Democratico di Ragusa – conclude Calabrese – ha a cuore il centro storico di Ragusa, i suoi monumenti, la cultura e le bellezze del territorio e su questi punti continuerà a impegnarsi senza risparmiarsi mai”.

