Dopo tre anni torna il “Premio alla Modicanità”

Dopo uno stop di tre anni, a motivo della pandemia, riprende il proprio percorso Il “Premio alla Modicanità” giunto alla 34^ edizione.

Si tratta di un’edizione straordinaria in quanto si tiene, rispetto alla data canonica del 19 settembre, giovedì 21 dicembre alle ore 21,00 al Teatro Garibaldi.

L’evento sancisce anche l’egida, nuova ed inedita, delle attività dell’Associazione Pro Modica 1977 fondata poco più di un anno fa con lo spirito di elevare e rendere coeso il mondo culturale della nostra città rilevandone talenti e capacità artistiche in tutti i settori.

Quattro i premiati: il pastry chef Riccardo Bellaera, il segretario generale dello SNADIR, Orazio Ruscica, la violinista Francesca Guccione e il digital manager della scuderia Alpha Tauri, Diego Mandolfo.

La serata sarà intervallata da momenti musicali con una cornice dedicata al balletto dove si esibiranno giovani talenti di casa nostra.

La serata, ingresso libero e senza prenotazione, sarà presentata dalla giornalista Caterina Gurrieri.

La manifestazione è promossa con il patrocinio del Comune di Modica e della Fondazione Salvatore Calabrese.

Dopo la consegna dei premi la serata continuerà con la proiezione del film “ Whatever it Takes” di cui è autore Diego Mandolfo, presenti il registra Luca Curto e l’Head of branding, Alberto Allegri.

Il film è un viaggio nel cuore pulsante della Scuderia Alpha Tauri di Faenza. E’ un inedito dietro le quinte, svelando i segreti della factory in Italia e della galleria del vento nel Regno Unito.

In anteprima mondiale il film è stato presentato alla 80^ mostra del Cinema di Venezia con successo di pubblico e di critica.

