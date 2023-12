Ragusa. Raccolte extra condizionano modello di differenziata

“Pagare tutti. Per pagare meno. L’amministrazione comunale di Ragusa non ha più alibi”. Lo dice il consigliere comunale Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, a proposito delle problematiche riguardanti la presenza di spazzatura in centro così come in periferia. “Dopo anni di annunci e buoni propositi – continua l’esponente pentastellato – siamo ancora qui a chiederci le ragioni per cui persiste la presenza degli abusivi. Con tutti gli scompensi che questo comporta sia in centro storico quanto nelle aree periferiche. Lo sappiamo. Ci sono utenze non regolarizzate. Ci sono cittadini che non effettuano assolutamente né la differenziata e neanche un conferimento regolare. La questione è stata al centro dell’ultima seduta della commissione Bilancio sulla questione della Tari che avremo modo di trattare meglio e più approfonditamente in occasione della sessione di bilancio prevista in discussione per il 19 dicembre”. “Dopo l’esame del documento economico e finanziario – continua Firrincieli – è stata giocoforza sollevata la questione regolarizzazione e naturalmente quella dei costi legati a questo tipo di raccolte extra che ricadono su tutti i cittadini. Maggiori costi, per la raccolta dei rifiuti sparsi ovunque, che, naturalmente, vanno a incidere sul rendimento del modello di differenziata della nostra città. Circostanze che, di fatto, impediscono l’abbassamento della tariffa per tutti. Ecco perché è d’obbligo che l’amministrazione comunale completi per tempo la ricerca e la regolarizzazione degli utenti ancora non registrati. Questo è quello che chiediamo tutti. Soltanto così si potrà pensare ad abbassare le cifre dovute dalla collettività per la Tari e quindi consentire agli utenti di pagare meno”.

