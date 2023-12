“Canto per la pace” è il tema dell’iniziativa che si terrà stasera alle 19 nella Chiesa Madre di San Pietro a Modica. L’appuntamento è organizzato dalla Scuola Primaria dell’Infanzia “Regina Margherita”. Si esibiranno gli alunni del coro scolastico seguito dalle insegnanti e diretto dal maestro Giorgio Rizza. Ospite d’onore sarà il Modica Gospel Choir che, per l’occasione, presenterà ufficialmente il brano “Born on Christmas day”, con voce solista Lulya Rizza.

Salva