Powerlifting. Il ragusano Andrea Cicero “argento” agli Europei

Il ragusa Andrea Cicero ha conquistato per il secondo anno consecutivo la medaglia d’argento ai campionati europei di powerlifting.

Il giovane atleta, che detiene i record italiani di squat e bench press, ha rappresentato l’Italia e la Federazione Italiana Powerlifting nella categoria -93 kg. conquistando, per il

secondo anno consecutivo, la medaglia d’argento. Ha sollevato 287,5 kg. nella prova di squat (flessione su gambe con bilanciere), 190 kg. nella prova bench press (distensioni su panca piana con bilanciere) e 330 kg. nella prova deadlift (stacco da terra con bilanciere) per un totale di 807,5 kg..

Una gara entusiasmante e sofferta con i migliori atleti europei di categoria, che si sono contesi le ambite medaglie.

a Cicero rappresenterà sicuramente l’Italia ai prossimi mondiali “World Classic Open Powerlifting Championships”, categoria -93 kg., che dovrebbero tenersi nel mese di giugno 2024 a Vilnius

(Lituania).

Salva