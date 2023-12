Trofeo Atleta dell’anno “Salvatore Padua” al ragusano Ceccato

Mattia Ceccato, ragusano di 16 anni, è il vincitore della 56esima edizione del Trofeo Atleta dell’Anno “Salvatore Padua” 2023. Il curriculum del talentuoso cestista ibleo ha convinto all’unanimità la Commissione esaminatrice composta da Adolfo Padua (presidente), Patrizia Valenti (commissario straordinario Libero Consorzio Ragusa), Sandro Bracchitta, Alfina Marino, Vito Veninata, Alessandro Bongiorno, Sergio Cassisi, Claudio Alessandrello, Francesca Giucastro, Maria Monisteri, Pina Distefano e Giuseppe La Lota, riunitasi presso la sala Giunta del Libero Consorzio di Ragusa.

Il giovane Ceccato, figlio d’arte in questa disciplina cestistica, ha mosso i primi passi nell’Olimpia basket di Comiso nel 2013. Nel 2017 passa alla Virtus Ragusa dove vince 4 titoli regionali con l’under 13 e 14. Nel 2021 si trasferisce a Bologna e nel 2023 a Milano, dove partecipa ai campionati giovanili under 17. Ceccato emerge anche in Nazionale conquistando il terzo posto al Torneo di Pasqua a Melilla in Spagna. Nel 2022 con la Nazionale under 16 vince il torneo internazionale di Bassano e successivamente il torneo Iscar in Spagna. L’ultimo successo, nel 2023, quando si laurea vice campione europeo con l’under 16.

La Commissione ha poi assegnato le targhe di riconoscimento a Paride Iacono che si è distinto nell’atletica leggera per l’Atletica Padua Ragusa; Tancredi Virzì, emerso nella specialità Badminton; Francesco Pernice, vittoriese di 16 anni e punto di forza della Società Arcieri Mediterranei allenata da Pippo Carrubba.

Il Trofeo Csen 2023 è andato al modicano Dario Sparacino.

Il Coni nazionale ha poi assegnato riconoscimenti particolari ad Antonio Giunta, arbitro di basket che da quest’anno è stato promosso arbitro in serie A2 maschile e A1 femminile; a Ninni Gebbia palma al merito tecnico di basckt; Alfio Occhipinti, medaglia di bronzo basket; Martina Di Stefano, medaglia di bronzo pesca sportiva; Circolo Tennis Ragusa, stella di bronzo; Polisportiva Virtus Eirene ASD, stella di bronzo.

La cerimonia di premiazione avverrà giorno 21 dicembre, alle ore 17, in viale Del Fante presso la sede della Provincia di Ragusa, sala Gianni Molè.

