Modica, “Venti X Hemingway”. L’Hemingway festeggia i suoi primi vent’anni

Sarà visitabile fino al 31 dicembre la mostra d’arte collettiva “Venti X Hemingway” con la quale lo storico locale di via Grimaldi – è proprio il caso di dirlo – festeggia i suoi primi vent’anni di attività. Venti artisti di per venti opere per celebrare un traguardo importante, per nulla scontato. L’esposizione, inaugurata giorno 1 dicembre, è il primo di una serie di eventi che si terranno tra i mesi di dicembre e gennaio. Concerti, talk, mostre d’arte, sempre nel solco della convivialità e dell’accoglienza, come da vent’anni accade all’Hemingway.

La mostra “Venti X Hemingway”, a cura di Giovanni Denaro ed Andrea Iran, allestita da Gabriele Giannone, vede esposti i lavori di Giuseppe Colombo, Federico Severino, Giuseppe Bombaci, Ilde Barone, Giovanni Viola, Samantha Torrisi, Ettore Pinelli, Gummy Gue, Giovanni Robustelli, Cetty Previtera, Piero Roccasalvo Hub, Francesco Lauretta, Giovanni Blanco, Filippa Santangelo, Andrea Cerruto, Simone Geraci, Orazio Battaglia, Maurizio Pometti, Francesco Rinzivillo, Andrea Mangione.

