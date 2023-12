Servizi per Modica. “Gli abusi continuano e il Pd non può tacere”

“Gli abusi continuano e il Pd non può tacere”. Prendono posizione i DEM sulla questione della Servizi per Modica, i cui dipendenti sono da mesi senza stipendio e sono senza certezze future. “Siamo passati alla prepotenza e alle scorrettezze – dice il segretario cittadino Salvatore Poidomani -. L’Amministrazione Comunale, nelle persone degli assessori Viola e Belluardo, in vista della festa del cioccolato, ha convocato i lavoratori, scavalcando i rappresentanti sindacali e anche l’amministratore, dimenticandosi che la gestione della società, anche se partecipata, spetta all’amministratore. Non avevano l’autorità per poter interloquire con i dipendenti, ma lo hanno fatto. Viola – spalleggiato da Belluardo – con la sua sensibilità di ex sindacalista e con piglio di chiaro stampo padronale, ha rivolto dei saggi avvertimenti ai lavoratori. Consigli brevi ma incisivi: smettetela di insistere nella richiesta di pagamento delle mensilità di dicembre, gennaio e febbraio, quelle le abbiamo già pagate (a chi?); non dovete parlare con nessuno; dite di desistere ai vostri colleghi che ci hanno notificato i pignoramenti; nei giorni della festa dovete lavorare nelle ore serali, con qualche ora di straordinario, altrimenti…Altrimenti, vi faremo l’ordine di servizio. Vi faremo!!! I due assessori scriveranno l’ordine di servizio? E l’amministratore? A quel che ci risulta, esiste ancora un amministratore della SPM e siamo certi che non arriverà a tanto. Vedremo fin dove si spingeranno gli assessori. Noi vigileremo”.

Il segretario del Pd

Salvatore Poidomani

Salva