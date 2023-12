Piazza Fonti, PD Ragusa: “Ripristinare uno dei luoghi simbolo della città”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese e Mario Chiavola, ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione Cassì per sapere se si intenda procedere con un ripristino o riqualificazione di piazza Fonti, prevedendone anche l’illuminazione artistica.

“La fontana di piazza Ten. Silvestro Schininà (meglio conosciuta come piazza Fonti) è uno dei luoghi simbolo della città – spiega il segretario del PD Peppe Calabrese – ma è anche l’esempio di come opera questa amministrazione: dopo un intervento nel 2018 quando sono stati riposizionati due dei quattro mascheroni dai cui sgorga l’acqua, la piazza e la fontana sono state abbandonate.

I mascheroni in ferro, dei primi del 1900, sono ossidati e sporchi; gli abbeveratoi sono colmi d’acqua puzzolente e putrida; tra le basole sta crescendo l’erba… Cinque anni fa, tra i primi atti dell’amministrazione Cassì appena insediata per il primo mandato, qualcosa si fece, ma da quel momento piazza Fonti è stata dimenticata. Altro che tutela e valorizzazione del centro storico e dei suoi monumenti! Al sindaco chiediamo se prima o poi vedremo dell’acqua limpida tornare a sgorgare dai mascheroni e se è possibile abbellire il luogo con dell’illuminazione artistica”.

