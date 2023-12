Dal 15 dicembre sarà ripristinata la Pediatria a Monterosso Almo

E’ ormai ufficiale. A partire dal prossimo 15 dicembre e’ ripristinato il servizio di Pediatria . Lo stesso sarà svolto dalla dottoressa Pina Agosta presso i locali dell’ ambulatorio del dottore Marano Dibenedetto in via Roma dalle 10 alle 12. Con grande soddisfazione ne danno notizia il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore ai servizi sociali Mariano Dibenedetto. “ Tanta la riconoscenza da parte mia, del Sindaco e dell’Amministrazione tutta, – afferma l’assessore ai servizi sociali dottore Dibenedetto- per la disponibilità e l’importante impegno assunto dalla dottoressa Agosta. Un grazie di cuore va rivolto ai Dirigenti dell’ASP, dottore Raffaele Elia e dottoressa La Terra Carmela , per avere accolto le nostre istanze con sollecitudine e impegno.”

“ L’amministrazione non dispera di implementare il servizio – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano- in relazione ai bisogni emergenti. In tale senso mantiene sempre un canale aperto con i vertici Asp di Ragusa”.

