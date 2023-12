Nuova azione di tutela avanzata anche da Anc Ragusa

“Tra le altre problematiche che stanno emergendo, abbiamo appreso con grande preoccupazione di segnalazioni riguardanti colleghi che potrebbero trovarsi di fronte alla possibilità di essere cancellati dall’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento o vedersi negare l’iscrizione. Questa eventualità deriva da una divergenza interpretativa riguardo la validità della formazione, riconosciuta dal Consiglio nazionale, ma non dal ministero della Giustizia”. E’ quanto evidenzia il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, riportando una serie di lamentele che sono state raccolte nelle ultime settimane. “Comprendiamo appieno – spiega Paolino – l’apprensione che questa situazione genera nei colleghi, specialmente in coloro che sono coinvolti in incarichi correnti o ne prevedono di nuovi. Desideriamo assicurare ai nostri colleghi che l’Anc, anche a livello nazionale, in questo momento di incertezza, è al loro fianco. Infatti, l’associazione si è immediatamente attivata per monitorare e affrontare la questione: il nostro obiettivo è quello di lavorare per una soluzione che salvaguardi i diritti e le aspettative di tutti i colleghi potenzialmente coinvolti. L’Anc, infatti, ritiene necessario tutelare il legittimo affidamento dei colleghi che hanno frequentato il corso organizzato dal Consiglio nazionale. Pertanto, ci si muoverà per assicurare che questa formazione sia pienamente riconosciuta. Tuttavia, nell’eventualità che la cancellazione dall’albo diventi una realtà, l’Anc si attende che chi ha causato questa situazione, interpretando in modo errato le norme, si faccia carico delle conseguenze che ne deriveranno”. “Una cosa è certa – conclude Paolino – e cioè che l’Anc si impegnerà senza risparmio per la tutela dei diritti dei colleghi che si trovano in questa delicata situazione. La salvaguardia delle prerogative e del lavoro dei commercialisti è il centro delle nostre attività e ci adopereremo per offrire tutto il supporto necessario anche in questo delicato frangente”.

Salva